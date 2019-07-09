Жительницу Красноярска пытались задушить из‐за громкой музыки

Громкая музыка в квартире чуть не стоила жительнице Красноярска жизни. Из-за шума ее пытались задушить соседки с нижнего этажа. Нападавших задержали.

Конфликт между соседями произошел в Октябрьском районе города, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Росгвардии по красноярскому краю.

Звучавшая в квартире потерпевшей музыка показалась жившим выше женщинам слишком громкой. Они постучали в дверь, откуда доносились пронзительные звуки. Когда хозяйка квартиры открыла, соседки набросились на нее, повалили на пол и стали душить.

Девушке удалось вырваться из рук нападавших. Она спряталась в квартире.