Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительницу Красноярска пытались задушить из‐за громкой музыки 

360tv.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Громкая музыка в квартире чуть не стоила жительнице Красноярска жизни. Из-за шума ее пытались задушить соседки с нижнего этажа. Нападавших задержали.
Конфликт между соседями произошел в Октябрьском районе города, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Росгвардии по красноярскому краю.
Звучавшая в квартире потерпевшей музыка показалась жившим выше женщинам слишком громкой. Они постучали в дверь, откуда доносились пронзительные звуки. Когда хозяйка квартиры открыла, соседки набросились на нее, повалили на пол и стали душить.
Девушке удалось вырваться из рук нападавших. Она спряталась в квартире.
Женщин задержали сотрудники правоохранительных органов. Против подруг собрали материал по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
360tv.ru: последние новости
СМИ: муж башкирской кассирши проиграл украденные миллионы в азартных играх Ветерана ВОВ ограбили и избили до смерти в Новгородской области Erich Krause поймали на выводе денег в офшор
Криминал , Росгвардия , МВД , РИА Новости , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не надо наказывать всю страну из-за одного подонка»217
Украинский военный расстрелял подчиненную в ДНР160
Зеленский изменил отношение к русскому языку108
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот215
Назван первый пострадавший в беспорядках в Грузии169
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
01:03
Житель Курска отсудил 2 миллиона у Минфина РФ
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение