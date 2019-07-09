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Назван главный способ краж со счетов 

Рамблер + ещё 12 16 минут назад
Неграмотность — главная причина, по которой россияне лишаются денег при использовании гаджетов. К такому выводу, как пишут «Известия», пришли в Центральном банке.
В рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге регулятор представил доклад о тенденциях в сфере информбезопасности. Оказалось, что главным (29%) риском, с которым сталкиваются российские пользователи мобильных устройств, является их собственная, пользователей, неграмотность.
«Неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что у нас очень часто происходит утечка информации именно по этой причине», — отметила замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова.
В пример она привела добровольную передачу людьми своих паролей злоумышленникам, в то время как заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов посетовал на «взрывной» рост количества краж с использованием методов социальной инженерии.
По его словам, в других странах социальная инженерия распространена не столь широко, как в России. Более того, «тенденция плохая» — число таких краж растет ежемесячно.
Комментарии13
Криминал , Видео , Общество , Ольга Скоробогатова , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , Центральный банк России , газета "Известия" , Санкт-Петербург
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