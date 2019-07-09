Назван главный способ краж со счетов

Неграмотность — главная причина, по которой россияне лишаются денег при использовании гаджетов. К такому выводу, как пишут «Известия» , пришли в Центральном банке

В рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге регулятор представил доклад о тенденциях в сфере информбезопасности. Оказалось, что главным (29%) риском, с которым сталкиваются российские пользователи мобильных устройств, является их собственная, пользователей, неграмотность.

«Неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что у нас очень часто происходит утечка информации именно по этой причине», — отметила замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова.

В пример она привела добровольную передачу людьми своих паролей злоумышленникам, в то время как заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов посетовал на «взрывной» рост количества краж с использованием методов социальной инженерии.

По его словам, в других странах социальная инженерия распространена не столь широко, как в России. Более того, «тенденция плохая» — число таких краж растет ежемесячно.