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Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян. Согласно докладу, представленному на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, чаще всего остаться без денег рискуют пользователи мобильных устройств. Этому способствует низкая киберграмотность населения, банальная неосторожность пользователей и кража гаджетов.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, почти 60% несанкционированных списаний с карт россиян происходит при помощи психологических приёмов.
При этом мошенники практически всегда действуют по единой схеме: звонят жертвам от имени сотрудников банка и сообщают об обнаружении подозрительной активности. Для предотвращения несанкционированного списания денег с карты мошенники просят назвать личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов доверчивых граждан. Только в июне текущего года таким способом у 17 москвичей было украдено около 6 млн рублей.
Тенденция плохая, каждый месяц фиксируем всё больше и больше случаев, — рассказал изданию зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Ранее News.ru писал о том, что ЦБ РФ создал рабочую группу из представителей различных банков, которая подготовит информационные материалы о противодействии киберпреступникам. Механизмы предотвращения мошенничества разработают после составления «портретов жертв», информация будет подготовлена с учётом специфики разных категорий граждан. В 2018 году злоумышленники похитили с банковских карт россиян 1,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом раньше.
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Комментарии1
Криминал , Общество , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , Центральный банк России , газета "Известия"
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