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Ветерана ВОВ ограбили и избили до смерти в Новгородской области 

360tv.ru + ещё 6 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Новгородской области задержала подозреваемых в избиении женщины-ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ.
На 91-летнюю женщину напали в ее собственном доме в городе Окуловка Новгородской области. Полицию вызвал сын пострадавшей, который нашел ее дома в бессознательном состоянии 2 июля.
Женщину доставили в реанимацию Боровичской больницы, однако врачам не удалось спасти ветерана. Через несколько дней женщина скончалась от многочисленных травм.
Полиция установила, что к преступлению причастны двое мужчин: 42-летний местный житель и 29-летний уроженец Омской области, который ранее был судим за убийство.
По версии следствия, вечером 1 июля двое подозреваемых проникли в дом погибшей под предлогом попить воды. Они жестоко избили 91-летнего ветерана, похитив 100 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое.
Установить личность одного из преступников позволили записи с камер видеонаблюдения. Его задержали из засады, которую правоохранители организовали около дома, где он скрывался.
«Для розыска второго подозреваемого были также задействованы оперативники отдела МВД России из соседнего Крестецкого района, которые задержали злоумышленника на территории одного из дачных массивов», — сказано в сообщении МВД РФ.
Отмечается, что в настоящий момент стоит вопрос о передаче уголовного дела из органов полиции в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования.
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Комментарии6
Криминал , СКР , МВД , Новгородская Область , Окуловка
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