Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях

Производитель канцелярских товаров и бывший спонсор викторины «Своя игра» Erich Krause вывел почти 300 миллионов рублей в офшор на Кипре под видом оплаты рекламы в программе. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на решение суда.

Судя по отчетности Erich Krause, 298,4 миллиона рублей были израсходованы московским филиалом компании на оплату съемок рекламного ролика, которыми занималась кипрская фирма Ееаma East European advertisement and marketing agency. В ходе проведенной проверки налоговые органы выяснили, что в реальности деньги были переведены головным офисом Erich Krause Finland.

Кроме того, кипрская фирма была создана за месяц до заключения рекламного контракта с Erich Krause. За все время своего существования она не занималась никакой деятельностью, кроме предполагаемых съемок ролика для канцелярского бренда. Фирму возглавляет Димитрис Ахиллеос — сотрудник фирмы по регистрации компаний на Кипре Oxford Tax Solutions.

Расследование показало, что кипрский офшор так и не снял ролик для Erich Krause. Его созданием занималось АО «Офис Премьер» — эксклюзивный дистрибьютор канцелярии бренда в России. Фактически ролик сняли и разместили следующие компании: рекламное агентство «Рикс-Ком», производитель телевикторины «Студия 2В», «Газпром-Медиа» и «Телекомпания НТВ». Они получили в 15 раз меньше, чем кипрская фирма, которая не отправляла им никаких денежных переводов.

Налоговые органы также нашли другие фирмы-однодневки, через которые Erich Krause выводил деньги. В итоге компании начислили 44,6 миллиона рублей, в том числе недоимки по налогу на прибыль, пени и штраф. Erich Krause попытался оспорить начисление налогов, но компании было отказано.