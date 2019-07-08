«Мать пыталась убежать»: как башкир жестоко зарезал свою семью

25-летний житель Башкирии на глазах у односельчан зарезал своих родителей и брата. После этого мужчина пришел в полицию с окровавленным ножом и признался в содеянном. По данным региональных СМИ, злоумышленник уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

25-летний житель Башкирии жестоко расправился со своими родителями и братом. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета. По данным ведомства, трагедия произошла 5 июля в частном доме в селе Максютово Кугарчинского района.

В этот день злоумышленник напал на своих родственников, заколов ножом 53-летнюю мать и 30-летнего брата. «Видел в окно, как он маму свою держал. Она, видимо, пыталась убежать со двора. Я сначала думал, он ее кулаком бьет. Удары в низ живота. Потом только лезвие заметил. В шоке. Нормальная семья», — рассказал сосед пострадавших порталу Bach.News.

59-летний отец нападавшего попытался убежать от сына, однако тот догнал его у соседнего дома и также нанес несколько ножевых ранений. Все трое родственников скончались на месте. Тело матери впоследствии обнаружили в доме, а труп брата нашли у ворот перед участком, уточняет сайт kp.ru.

После убийства родных мужчина сам пришел в полицию с окровавленным ножом в руках и рассказал о случившемся.

Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ 105 «Убийство двух и более лиц». «Специалистами назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изучается личность потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы», — отметили в СК.

Врачи обнаружили на пальцах правой руки обвиняемого ранения. Они предполагают, что злоумышленник мог причинить себе вред сразу после расправы над близкими, передает телеканал РЕН ТВ.

Организацией похорон жертв страшного убийства занялись их родственники из других районов Башкирии. «Выгрузили сразу три гроба во дворе. Половина села пришла попрощаться. Хорошая была семья», — рассказал «КП» один из соседей погибших.

Мотив убийства остается неизвестным, однако региональным СМИ удалось узнать, что ранее 25-летний парень был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Также он состоял на учете в психиатрической больнице и совсем недавно проходил там лечение.

«Весной уже в больнице лежал. Участковый знал, что у него обострение, могли бы поместить принудительно в учреждение, и трагедии не было бы», — заявила местная жительница.

Другие односельчане подтвердили, что ранее молодой человек уже вел себя неадекватно. При том о самой семье соседи отзываются только положительно. «Они жили тихо-мирно, то есть не пили, не дебоширили, срубы на продажу рубили для бани. Но перед трагедией он по селу ходил голый, его участковый домой доставил. Нормальные люди так себя не ведут», — пояснили житель Максютово.

Похожая история произошла в городе Павловск Алтайского края в апреле 2019 года. Тогда местный житель, имеющий врожденное психическое заболевание, зверски убил своего 43-летнего зятя.

По данным регионального СК, мужчина нанес родственнику удар ножом в шею из-за обиды на замечание. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленника вскоре задержали. В ходе предварительного следствия ему назначили психиатрическую экспертизу, которая установила его невменяемость.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следкоме.

Еще раньше — в ноябре 2018 года — страдающий психическим расстройством 36-летний житель Дзержинского района кухонными ножами зарезал своих родителей. По данным следствия, незадолго до преступления мужчина отказался выполнять рекомендации врача и принимать препараты. Вместо этого он пристрастился к алкоголю. Родители решили отправить его на госпитализацию в больницу.

«На предложение поехать в больницу сын ответил отказом, после чего он внезапно вооружился двумя ножами, которые нашел на кухне, набросился на отца и нанес ему 32 удара в различные части тела. От полученных ран мужчина скончался на месте. Далее он проследовал за матерью и нанес ей 27 ударов ножом,

причинив тяжкий вред здоровью. Затем мужчина совершил поджог квартиры», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Позже выяснилось, что у мужчины выявлена параноидная шизофрения эпизодического типа течения. «Прокурором утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины», — отмечали в ведомстве.