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Муж кассирши из Салавата проиграл похищенные ею 20 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 млн рублей в банке Салавата, заявил, что проиграл деньги. Он собирается попросить россиян пожертвовать ему необходимую сумму, сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам супруга, «денег нет, он проиграл их в азартные игры». Однако мужчину «пригласили на программу», так что он собирается «поехать в Москву на телевидение» и «просить у россиян помощи». Он надеется с помощью зрителей «собрать деньги, чтобы вернуть банку».
Как заявил источник РИА «Новости», мужчина «не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой».
Сама кассирша находится в СИЗО. Ее поместили в одиночную камеру. Хайруллина чувствует себя хорошо, сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, Хайруллину задержали в Казани. Женщина исчезла с мужем и двумя детьми. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», суд заочно арестовал ее.
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Криминал , Происшествия , МВД , ФСИН , РИА Новости , Салават
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