Суд продлил арест до 13 октября фигуранту дела фонда Baring Vostok Ф. Дельпалю

Басманный районный суд столицы продлил арест до 13 октября 2019 г. топ-менеджеру инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю , обвиняемому по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Ф. Дельпаля до 13 октября 2019 г.», — огласила решение судья Юлия Сафина

Перед заседанием гражданин Франции Ф. Дельпаль на протяжении четырех часов знакомился с материалами дела, а уже во время рассмотрения ходатайства следователя пожаловался на качество услуг переводчика и попросил его заменить. По словам Ф. Дельпаля, в суде апелляционной инстанции переводчик не смог донести до суда все его доводы в полном объеме. Однако судья сочла квалификацию переводчика достаточной для дальнейшего проведения заседания.

Адвокаты заявили ряд ходатайств и просили суд изменить Ф. Дельпалю меру пресечения на домашний арест, подписку о невыезде либо отпустить под залог в размере 5 млн руб. и квартиры площадью 51 кв. м в Хамовниках и стоимостью более 20 млн руб., принадлежащей супруге Ф. Дельпаля Сесиль. Защита отметила, что в случае избрания домашнего ареста обвиняемый будет проживать в московской квартире своей супруги. В своем выступлении юристы также делали упор на то, что инкриминируемое их подзащитному деяние относится к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, а значит исключается сама возможность содержания Ф. Дельпаля под стражей.

По мнению защиты, ключевым свидетельством невиновности Ф. Дельпаля является то, что он не был указан среди лиц, проводивших сделку, послужившей поводом для возбуждения уголовного дела.

Сам Ф. Дельпаль поддержал позицию своих адвокатов. «Я невиновен, я не понимаю, почему был задержан, я не одобрял оспариваемую сделку, не голосовал за нее, не подписывал никаких контрактов или договоров. Я не имею никаких должностных полномочий для принятия подобных решений от имени Baring Vostok», — заявил бизнесмен в свою защиту.

Также Ф. Дельпаль выразил свое недовольство тем, что к нему применена более строгая мера пресечения нежели к другому фигуранту дела — Майклу Калви . Он заверил суд в том, что не собирается скрываться в случае избрания домашнего ареста либо залога. «Покинуть Москву будет равносильно признанию себя виновным», — подытожил свою речь Ф. Дельпаль.

Сдедствие в свою очередь просило о продлении срока ареста Ф. Дельпаля на три месяца, сославшись на объем запланированных следственных действий, допрос большого количества свидетелей и получение ответов на запросы, необходимые для расследования данного уголовного дела. Следователь также возразил на доводы защиты о квалификации преступления и подчеркнул, что деяние не подпадает под категорию преступлений в предпринимательской сфере, так как было направлено на завладение чужим имуществом, а применение более мягкой меры пресечения окажет негативное влияние на ход расследования. Прокурор и представители потерпевшей стороны ходатайство следователя поддержали в полном объеме.

Накануне Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok М. Калви до 13 октября 2019 г. В апреле 2019 г. он был переведен из СИЗО под домашний арест. Также суд изменил меру пресечения на домашний арест бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву , который признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

По версии следствия, управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М. Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено, после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации. К материалам дела также были приобщены заявления, согласно которым потерпевшими признаны банк «Восточный» и один из членов совета директоров банка.

По делу также проходят: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин , генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров , а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян . В настоящий момент они находятся под стражей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ранее обвиняемые неоднократно упоминали о том, что уголовное дело стало результатом корпоративного спора и связано с разбирательством в лондонском арбитражном суде.