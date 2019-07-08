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Суд отправил в СИЗО бизнесмена Худояна 

360tv.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Мосгорсуд изменил меру пресечения в отношении владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Домашний арест ему сменили на заключение в следственном изоляторе.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, апелляция защиты Худояна отклонена.
«Постановление Тверского суда Москвы в отношении Худояна, по которому ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, изменено: апелляционным постановлением ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 августа», — сообщили в суде.
Таким образом, было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры. Ранее против Худояна возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах».
Согласно данным следствия, его действия нанесли ущерб компании, которая являлась владельцем похищенных земельных участков, размером в два миллиарда рублей. Сам предприниматель свою вину признавать отказывается. Он настаивает на том, что его уголовное преследование связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании.
Optima Development реализует на территории России проекты в сегменте элитной торговой, многофункциональной и жилой недвижимости.
В ее управлении на данный момент находятся более 230 тысяч квадратных метров недвижимости.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН , Интерфакс
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