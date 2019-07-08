В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот

Муж Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате , заявил, что проиграл все деньги в азартные игры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник заявил, что супруг 36-летней кассирши «Россельхозбанка» признался, что проиграл все украденные средства. По его словам, он намерен поехать в Москву на телевидение и объявить сбор денег, чтобы его жену не посадили в тюрьму.

27 мая 36-летняя Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в «Россельхозбанке», похитила из кассы 23 млн рублей и скрылась с мужем и двумя детьми. 4 июля Хайруллину с семьей нашли на съемной квартире в Казани. Женщина находится под арестом, на нее заведено уголовное дело по статье «присвоение или растрата».