В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) задержал мужчину, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения, в районе Патриарших прудов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

Последние новости

Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"

Второго Каддафи не будет: почему мятежный генерал проиграл в Ливии

Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел