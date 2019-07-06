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В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД 

РИА Новости + ещё 4 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) задержал мужчину, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения, в районе Патриарших прудов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.
"По словам очевидцев, гражданин занимался вымогательством, выписывая водителям штрафы за неправильную парковку прямо на месте. Афериста обнаружил инспектор МАДИ, который патрулировал территорию в районе Патриарших прудов. Он увидел человека в куртке со светоотражающими элементами, на спине которой была аббревиатура ЦОДД", — рассказала Дыгало.
По её словам, на просьбу сотрудника МАДИ представиться, злоумышленник сообщил, что работает с ГИБДД и МАДИ и предъявил поддельное удостоверение. Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
"Напомним, патрулирующие улицы инспекторы могут выписать водителю лишь протокол об административном правонарушении. Они не имеют права принимать денежные средства. О подобных случаях просим незамедлительно сообщать в полицию", — подчеркнула пресс-секретарь.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ГИБДД , РИА Новости , Москва
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