В Москве задержали «таксиста-отравителя»

Столичные полицейские нашли таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира, после разъяснительной работы с родственниками он добровольно пришёл в отдел полиции , сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Ранее в полицию поступила информация, что в одну из столичных больниц попал мужчина, отравленный неизвестным веществом — он плохо себя почувствовал после того, как его угостил водой водитель такси. Когда мужчина пришёл в себя, он обнаружил, что у него пропала банковская карта и с неё списали 16 тысяч рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области", — сообщила Ирина Волк.

Мужчина пришёл в полицию сам после разъяснительной работы с его родственниками, рассказала официальный представитель МВД России