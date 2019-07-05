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В Москве задержали «таксиста-отравителя» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские нашли таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира, после разъяснительной работы с родственниками он добровольно пришёл в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в полицию поступила информация, что в одну из столичных больниц попал мужчина, отравленный неизвестным веществом — он плохо себя почувствовал после того, как его угостил водой водитель такси. Когда мужчина пришёл в себя, он обнаружил, что у него пропала банковская карта и с неё списали 16 тысяч рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области", — сообщила Ирина Волк.
Мужчина пришёл в полицию сам после разъяснительной работы с его родственниками, рассказала официальный представитель МВД России
"В настоящее время подозреваемый доставляется в ОМВД России по району "Хамовники" Центрального округа города Москвы, где с ним будут проведены следственные действия. Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности", — добавила Ирина Волк.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Москва
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