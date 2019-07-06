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Пьяный мужчина в Москве выстрелил в отказавшихся от знакомства девушек 

News.ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания из четырёх нетрезвых мужчин пыталась познакомиться с двумя девушками на западе столицы. Согласно предварительной информации, один из них устроил стрельбу, получив отказ.
Он попытался попасть в обидчиц из травматического пистолета, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы городского ГУ МВД.
В настоящий момент полицейские ищут нападавшего. Пострадавшие отказались от госпитализации.
Инцидент произошёл возле Минской улицы.
Ранее News.ru писал, что не менее четырёх человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в Австралии. Инцидент случился в городе Дарвин.
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Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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