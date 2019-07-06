Пьяный мужчина в Москве выстрелил в отказавшихся от знакомства девушек

Компания из четырёх нетрезвых мужчин пыталась познакомиться с двумя девушками на западе столицы. Согласно предварительной информации, один из них устроил стрельбу, получив отказ.

Он попытался попасть в обидчиц из травматического пистолета, передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы городского ГУ МВД

В настоящий момент полицейские ищут нападавшего. Пострадавшие отказались от госпитализации.

Инцидент произошёл возле Минской улицы.

Ранее News.ru писал, что не менее четырёх человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в Австралии. Инцидент случился в городе Дарвин.