Появились подробности о задержанном за госизмену Александре Воробьеве

В пятницу в Лефортовский районный суд Москвы поступили материалы от следователей ФСБ в отношении накануне задержанного по подозрению в госизмене россиянина Александра Воробьева . Следствие ходатайствует о заключении под стражу фигуранта расследования.

По словам пресс-секретаря Лефортовского суда Ксении Первовласенко, судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения подследственному, началось в пятницу в 15:00 в 28-м зале.

Из поступивших в суд материалов следует, что Александр Воробьев до последнего времени работал помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Воробьеву 39 лет, до назначения в полпредство он долгое время проработал в Калининграде. Не исключено, что вменяемое ему преступление было совершено еще в ту пору. С биографией Воробьева можно ознакомиться на сайте Уральского федерального округа.

Напомним, в пятницу стало известно о задержании сотрудниками ФСБ гражданина РФ Александра Воробьева. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена". Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет колонии.