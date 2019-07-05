Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский гаишник взял дорогой коньяк и был задержан 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Владимир Лонский Кадр: видео «СК РФ»
Новгородские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника регионального Управления ГИБДД Владимира Лонского. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщается на сайте Следственного комитета России по области.
По версии следствия, полицейский получил от генерального директора автомобильной компании взятку в размере 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью почти четыре тысячи рублей. За эти средства Лонский должен был организовать сопровождение служебной машиной транспортного средства с крупногабаритным грузом.
Возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в крупном размере»). Выясняются обстоятельства преступления.
15 марта сообщалось о задержании сотрудников спецбатальона московского ГИБДД по подозрению в получении взятки от мужчины, хранившего наркотики. Полицейские остановили автомобиль BMW, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, приехавшая в Москву из Ингушетии, а также мужчина, у которого изъяли 1,6 грамма амфетамина. Сотрудники потребовали от задержанного взятку, взамен пообещав не привлекать его к уголовной ответственности.
Ранее, в феврале, в Кисловодске пятерых бывших сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток от водителей. По данным следствия, они регулярно вымогали от 15 тысяч до 50 тысяч рублей под угрозой фальсификации результатов освидетельствования на состояние опьянения.
Последние новости
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ Пойманный на госизмене россиянин оказался помощником полпреда президента Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Комментарии
Криминал , Происшествия , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Продолжал выпивать». Что свело в могилу солиста «Иванушек»1
«Почему у вас г*но вместо мозгов?»25
Раскрыт образ возможного преемника Путина218
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке68
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу61
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
02:22
Троллинг Скабеевой взбесил американцев
Общество
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
02:58
Раскрыта причина побега жены эмира Дубая
В мире
04:26
На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение