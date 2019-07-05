Госизменник в маске арестован: помощник полпреда президента РФ оказался в клетке

Задержанный в Москве по подозрению в госизмене Александр Воробьев арестован Лефортовским судом до 4 сентября, передает ТАСС. Это помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе. На время рассмотрения меры пресечения его в маске поместили в клетку в зале суда.

Задержанный попросил предоставить ему для ознакомления материалы следствия, сообщает РИА Новости. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в деле есть составляющие государственную тайну сведения. При каких условиях было совершено преступление и в чем оно заключалось, ФСБ не афиширует.

Воробьев был задержан 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по статье 275 Уголовного кодекса России ("Государственная измена") дела. Эта статья подразумевает наказание до 20 лет лишения свободы.

Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В правительстве Калининградской области он работал на руководящих должностях с 2010 по 2017 год.

С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента России Николая Цуканова . С июня 2018 года Цуканов стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Помощником полпреда Воробьев стал в июле 2018 года.