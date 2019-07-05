Искали больше месяца: как кассирша из Башкирии вынесла 20 млн рублей

36-летняя кассирша одного из башкирских банков задержана по подозрению в краже более 20 млн рублей. По данным МВД, в конце мая 2019 года она отпросилась с работы пораньше, собрала наличные в разной валюте в сумки и покинула учреждение. Как отмечают СМИ, позже женщина забрала детей из школы, а затем вместе с ними и мужем покинула город. Задержали злоумышленницу на съемной квартире в Казани . На преступление она могла пойти из-за долгов супруга-игромана.

Силовики задержали сотрудницу одного из банков Башкортостана , которая подозревается в хищении 20 млн рублей из кассы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как отмечают местные СМИ, речь идет о 36-летнем старшем кассире Луизе Хайруллиной, которая работала в банке города Салавата

По данным Bash.News, 27 мая она отпросилась с работы пораньше, сложила в сумку пачки с наличными в разной валюте, попрощалась с коллегами и ушла домой. Затем она забрала дочерей из школы — вскоре семья покинула город.

МВД отметили, что в этот же день в полицию обратился представитель банка, который провел вечернюю проверку и обнаружил недостачу более 20 млн рублей. Точная сумма все еще устанавливается. Правоохранители выявили возможную причастность к преступлению кражи одной из сотрудниц учреждения. Более того, на следующий день после инцидента отец Хайруллиной заявил, что его дочь пропала без вести, передавал «ГТРК Башкортостан» со ссылкой на источник.

Силовики выехали в квартиру, где проживала Хайруллина — там они обнаружили разбросанные вещи. Дома уже никого не было. Спустя месяц, 25 июня, полиция обнаружила автомобиль Хайруллиной в гараже ее отца. Тот позже сообщил, что давно не заглядывал в помещение и не видел машину. В транспорте следователи нашли постельное белье — предполагается, что Хайруллина некоторое время скрывалась в гараже отца.

Однако вскоре, как сообщил СМИ источник в силовых структурах, один из детей Хайрулинной позвонил своему деду.

«Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми», — пояснил собеседник.

Впоследствии кассиршу задержали на съемной квартире. Против нее возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» — женщине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент она участвует в оперативно-следственных мероприятиях. Местонахождение похищенных 20 млн рублей пока неизвестно.

Как пишут местные СМИ, перед побегом Хайруллина удалила все свои страницы в соцсетях. Тем не менее позже в инстаграме появился аккаунт, где публиковались сообщения от ее имени. Пользователи в комментариях поддерживали женщину и желали ей успехов. В интернете даже появился хештег #runluizarun (англ. «беги, Луиза, беги»).

Между тем отец подозреваемой шокирован новостями о произошедшем. Пока Хайрулинну не задержали, он опасался, что дочь с мужем и детьми могли похитить или убить. По словам родственника, супруг сотрудницы банка был игроманом и нажить себе долгов. «Я всю ночь не спал, как узнал о случившемся. Пока ничего не знаю, как все именно произошло. Никакой информации от местных следователей я получить не могу. Знаю, что дочь должны скоро доставить в Уфу», — пояснил отец Хайрулинной сайту kp.ru.

Мужчина подчеркнул, что его также пригласили для беседы со следователями. В ближайшее время он приедет в Уфу.

Похожий инцидент в июле 2018 года произошел в одном из банков в Москве. Там сотрудник частного охранного предприятия похитил из отделения около 10 млн рублей. «Подозреваемый под каким-то предлогом забрал деньги из кассы банка, затем сел в гражданскую машину и скрылся», — отмечал источник РИА «Новости».

При этом при себе злоумышленник имел служебное оружие — оно было обнаружено и изъято в одном из продуктовых магазинов на Варшавском шоссе в день инцидента. Позже охранника задержали в Домодедово Московской области, где он и проживал. «При обыске у злоумышленника изъято девять миллионов 300 тыс. рублей, остальными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению», — сообщали тогда в МВД РФ.

На допросе злоумышленник заявил, что пошел на преступление из-за трудного финансового положения. «Деньги намеревался потратить на погашение кредитов и микрозаймов», — пояснил он. Охранник полностью признал вину и сообщил, что сожалеет о содеянном.