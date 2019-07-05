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Задержана банда киллеров из 90-х 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Фото: мвд.рф
Полицейские задержали в Москве, Крыму, Кирове и Чите лидера и участников вооруженной группы. Как сообщается на сайте МВД России, задержанным вменяют совершение убийств в 90-х годах.
На сайте Следственного комитета (СК) РФ отмечается, что задержанные входили в преступную группировку, действовавшую в Москве и Читинской области в 1993-1999 годах.
Предполагаемого организатора банды полицейские задержали в Крыму, где он жил с семьей с 2012 года. Его сообщники были задержаны в Москве, Кирове и Чите. Всех их заключили под стражу.
Шести участникам группы предъявили обвинение в убийствах, совершенных организованной группой.
По версии следствия, возглавлял группировку руководитель предприятия, занимавшегося организаций грузоперевозок на одном из московских вокзалов. У него был авторитет в криминальном мире, поэтому ему удалось взять под контроль большую часть грузоперевозок на нескольких вокзалах столицы.
В СК заявили, что в группировку входили как минимум десять человек, у каждого из которых была своя функция. К примеру, один из них был киллером, другие — обеспечивали исполнителей преступлений оружием, транспортом и скрывали следы убийств.
Следователи утверждают, что группировка использовала для перевозки оружия железнодорожные транспортные компании. На вооружении у членов банды был автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет «Вальтер» и другое оружие.
Обвиняемым вменяют убийства не менее десяти человек в Читинской области и Москве, совершённые в 1995-1999 года.
Активная деятельность группировки прекратилась в 1999 году после того, как её лидер попал в тюрьму за совершение имущественного преступления.
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Киров , Москва , Республика Крым , Чита
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