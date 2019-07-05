Задержана банда киллеров из 90-х

Крыму, Кирове и Полицейские задержали в Москве Чите лидера и участников вооруженной группы. Как сообщается на сайте МВД России, задержанным вменяют совершение убийств в 90-х годах.

Предполагаемого организатора банды полицейские задержали в Крыму, где он жил с семьей с 2012 года. Его сообщники были задержаны в Москве, Кирове и Чите. Всех их заключили под стражу.

Шести участникам группы предъявили обвинение в убийствах, совершенных организованной группой.

По версии следствия, возглавлял группировку руководитель предприятия, занимавшегося организаций грузоперевозок на одном из московских вокзалов. У него был авторитет в криминальном мире, поэтому ему удалось взять под контроль большую часть грузоперевозок на нескольких вокзалах столицы.

В СК заявили, что в группировку входили как минимум десять человек, у каждого из которых была своя функция. К примеру, один из них был киллером, другие — обеспечивали исполнителей преступлений оружием, транспортом и скрывали следы убийств.

Следователи утверждают, что группировка использовала для перевозки оружия железнодорожные транспортные компании. На вооружении у членов банды был автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет «Вальтер» и другое оружие.

Обвиняемым вменяют убийства не менее десяти человек в Читинской области и Москве, совершённые в 1995-1999 года.

Активная деятельность группировки прекратилась в 1999 году после того, как её лидер попал в тюрьму за совершение имущественного преступления.