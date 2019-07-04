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Внука Назарбаева обвинен в нападении на полицейского 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: camonitor.kz
В Королевском суде Лондона внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана Назарбаева обвинили в нападении на полицейского, передает "Би-би-си".
В ходе предварительных слушаний в суде сообщили, что 28-летний Айсултан, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.
Обвинитель Грегор Маккинли сообщил, что инцидент произошел 3 июня в одном из отелей в центре Лондона, где Назарбаев грозился совершить самоубийство на балконе..
Обвиняемый находится под стражей, свою вину он не признает.
За все заседание Назарбаев не произнес ни слова, впрочем, вопросов у сторон к нему и не было.
Ранее сообщалось, что в полиции Лондона подтвердили, что внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев пытался совершить самоубийство.
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Криминал , Происшествия , Нурсултан Назарбаев , Айсултан Назарбаев , BBC News
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