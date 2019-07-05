Кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей, поймали в Казани

Жительница башкирского города Салават подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Полицейские продолжают искать дочерей женщины и мужа. Ранее стало известно, что полиция Башкирии нашла машину женщины. При этом было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал подозреваемую.

"Подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия", — сказала она.

Волк также добавила, что местонахождение похищенных денег устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.