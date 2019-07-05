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Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой 

Lenta.ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: Страна.ua
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой. Об этом сообщает «Страна.ua».
Шпир пропала 29 июня. 3 июля ее обнаружили мертвой на кукурузном поле. Местные жители рассказали изданию, что женщину изнасиловали и убили. По данным полиции, на ее теле нет видимых следов насильственной смерти, кроме борозды на шее. Точную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщает «КП в Украине», погибшая работала в Верховной Раде как минимум в течение двух созывов. Парламентские журналисты рассказали, что Шпир знала большинство из них по именам и всегда старалась помогать корреспондентам.
Полиция Киева возбудила дело об умышленном убийстве.
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Криминал , Происшествия , Верховная Рада
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