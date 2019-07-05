Струпья, шрамы и укусы. Опекун едва не замучила до смерти 7‐летнюю девочку из Ингушетии

В одну из больниц Ингушетии была доставлена 7-летняя девочка, на теле которой видны следы истязаний. Врачи обнаружили многочисленные порезы, ожоги и даже укусы — как свежие, так и уже зарубцевавшиеся. Начато расследование. СК возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком.

«Следствием установлено, что 4 июля 2019 года, примерно в 12 часов 25 минут, в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия, доставлена малолетняя девочка, 2012 года рождения, с множеством телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Ингушетия.

Врачи проводят реанимационные мероприятия в отношении девочки. Следователи начали выяснение обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений. Уголовное дело взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления генерал-майор юстиции Усман Белхароев.

В Сети появилось видео осмотра ребенка врачами. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что состояние девочки тяжелое. Сосудистые хирурги в данный момент проводят операцию, пытаясь спасти руку.

Возбуждено уголовное дело.

На странице женщины в социальной сети «ВКонтакте» размещены лишь две личные фотографии и несколько изображений религиозного характера. На одной из картинок видна гора пистолетов, имеется надпись «Каждому подписчику по стволу».

История вызвала большой общественный резонанс.

«Вопиющий случай невиданной жестокости произошел в Ингушетии. Язык не поворачивается сказать, что такое могло произойти у нас», — прокомментировал ситуацию мэр Назрани Алихан Тумгоев.

Он добавил, что «не мог спокойно смотреть» видео, где видны травмы девочки.

«Люди, у которых поднялась рука сделать такое, должны быть наказаны по всей строгости закона. Тяжело называть их людьми, им нет оправдания», — заявил мэр.