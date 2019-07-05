В одну из больниц Ингушетии была доставлена 7-летняя девочка, на теле которой видны следы истязаний. Врачи обнаружили многочисленные порезы, ожоги и даже укусы — как свежие, так и уже зарубцевавшиеся. Начато расследование. СК возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком.
«Следствием установлено, что 4 июля 2019 года, примерно в 12 часов 25 минут, в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия, доставлена малолетняя девочка, 2012 года рождения, с множеством телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Ингушетия.
Врачи проводят реанимационные мероприятия в отношении девочки. Следователи начали выяснение обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений. Уголовное дело взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления генерал-майор юстиции Усман Белхароев.
В Сети появилось видео осмотра ребенка врачами. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что состояние девочки тяжелое. Сосудистые хирурги в данный момент проводят операцию, пытаясь спасти руку.
Известно, что отец девочки умер, последние полгода ее воспитанием занималась тетя. 33-летняя женщина утверждает, что ее племянница недавно упала в канализационную яму, а три месяца назад сама села в кастрюлю с борщом. Этим она объясняет ожоги и другие травмы. Родственницу покалеченного ребенка доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева на своей странице в Instagram.
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Людя! Умоляю Вас не говорите того чего не знаете! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Та девочка не имеет никакого отношения к этому ребёнку. Девочку до такого состояния довела Тетя по отцовской линии. С ней работают правоохранительные органы. Клянусь Вам её накажут по всей строгости. Лучше давайте будем молится за Айшу, чтоб у неё все хорошо. 😰😰😰 Дорогие, милые наши граждани у меня тоже есть такое же сердце как и у вас. Очень прошу Вас давайте не будем говорить писать того чего нет. Врачи борются за жизнь ребёнка. Делают все возможное, чтоб сохранить этому ангелочку руки и ноги. 😰😰😰 Я вам всю информацию чуть позже выложу. Она рт всех скрывала этого ребёнка, говорила что племянница привела в гости. Поэтому никто не знал о Существовании ребёнка.
Возбуждено уголовное дело.
На странице женщины в социальной сети «ВКонтакте» размещены лишь две личные фотографии и несколько изображений религиозного характера. На одной из картинок видна гора пистолетов, имеется надпись «Каждому подписчику по стволу».
История вызвала большой общественный резонанс.
«Вопиющий случай невиданной жестокости произошел в Ингушетии. Язык не поворачивается сказать, что такое могло произойти у нас», — прокомментировал ситуацию мэр Назрани Алихан Тумгоев.
Он добавил, что «не мог спокойно смотреть» видео, где видны травмы девочки.
«Люди, у которых поднялась рука сделать такое, должны быть наказаны по всей строгости закона. Тяжело называть их людьми, им нет оправдания», — заявил мэр.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова рассказала, что ведутся переговоры с институтом Леонида Рошаля и главным хирургом-ортопедом России. Решается вопрос о транспортировке девочки в Москву. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов распорядился оказать все необходимое содействие в этом.