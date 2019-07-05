Дело внука Назарбаева пытались замять

Нурсултана Назарбаева Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев обвинён в том, что, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. Предварительные слушания по делу начались в Королевском суде Лондона 4 июля.

Обвиняемый пока находится под стражей, свою вину не признаёт. Обвинитель Грегор Маккинли на первых слушаниях рассказал, что в полицию поступил звонок от «представителя казахстанских властей», который, предположительно, планировал замять инцидент, чтобы «не позорить» семью Назарбаевых, однако полицейские «вступать в контакт отказались», сообщает британская компания BBC.

По словам Маккинли, 28-летний Айсултан 3 июня устроил дебош в одном из отелей в центре Лондона. Также он грозил спрыгнуть с балкона.

Сцена повторилась 5 июня в одной из квартир в центре британской столицы. Тогда соседи вызвали полицию. Обвинитель отметил, что Назарбаев вёл себя агрессивно, вновь угрожал покончить с собой, а затем напал на приехавшего по вызову констебля. Росса Самбрука он ударил в грудь и укусил за левую руку. В ответ внук бывшего президента Казахстана получил удар электрошокером.

На первых слушаниях Айсултан не произнёс ни слова. У него изъят паспорт, но Маккинли считает, что высокопоставленная семья обвиняемого может помочь получить ему дипломатический паспорт с тем, чтобы он покинул Великобританию и избежал ответственности.

Айсултан является выпускником престижной Королевской военной академии в Сандхерсте. В своё время в ней, в частности, учились бывший британский премьер-министр Уинстон Черчиль и внуки королевы Елизаветы II принцы Уильям и Гарри.

Ранее News.ru сообщал, что Айсултан Назарбаев пытался свести счёты с жизнью в квартире неизвестного в районе Ковент-Гарден. Информацию об этом подтверждает полиция Лондона. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении сына Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента республики, занимающей пост председателя верхней палаты парламента Казахстана.