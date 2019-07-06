Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В зоне наводнения активизировались мародеры 

Вести.Ru + ещё 14 35 минут назад
Фото: www.vesti.ru
В пострадавших от паводка районах Иркутской области за медицинской помощью обратились более 2-х тысяч человек. Из них, по данным Минздрава, 220 детей.
Санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе называют стабильной. У местных жителей, вдобавок ко всем напастям, появилась ещё одна проблема: мародёры. Жалоб уже немало. Полицейские патрули проверяют дома, откуда хозяева из-за наводнения вынуждены были уехать. Несколько подозреваемых в кражах уже задержаны, сообщает телеканал "Россия 24".
"За прошедшую неделю дежурными частями органов внутренних дел в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах Иркутской области зарегистрировано 12 сообщений о кражах имущества граждан и организаций. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено пять подозреваемых, в том числе в хищениях из подтопленных домов местных жителей. Сотрудники полиции возбудили шесть уголовных дел в отношении подозреваемых в хищении имущества у пострадавших от наводнения в Иркутской области. По результатам проведённых доследственных проверок возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК РФ (кража). Принимаются все необходимые меры по их раскрытию", — сообщил Герман Струглин, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
Вести.Ru: последние новости
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться Челентано из труновской группировки получил 24 года Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы шансы Украины стать «арктическим игроком»3
США запустят борьбу с «пагубным влиянием Кремля»42
США анонсировали борьбу с «пагубным влиянием Кремля»40
Россия вернет долг Совету Европы36
Мужчина стрелял в отказавшихся от знакомства девушек
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение