В зоне наводнения активизировались мародеры

В пострадавших от паводка районах Иркутской области за медицинской помощью обратились более 2-х тысяч человек. Из них, по данным Минздрава, 220 детей.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе называют стабильной. У местных жителей, вдобавок ко всем напастям, появилась ещё одна проблема: мародёры. Жалоб уже немало. Полицейские патрули проверяют дома, откуда хозяева из-за наводнения вынуждены были уехать. Несколько подозреваемых в кражах уже задержаны, сообщает телеканал "Россия 24".