«Эвакуационный выход был закрыт»: очевидцы о стрельбе в тюменском ТЦ 

В тюменском торговом центре «Кристалл» произошла стрельба. Очевидцы рассказали подробности об инциденте.
Эвакуация в ТЦ «Кристалл», расположенном на улице Менделеева, была проведена сегодня примерно в три часа дна, сообщает 72.ru. По словам очевидцев, стрельбу открыли неизвестные злоумышленники, которые после этого скрылись с места происшествия на двух автомобилях. Они попали в обзор камеры видеонаблюдения.
Свидетельница произошедшего Анна Видякина рассказала, что слышала три-четыре выстрела.
«Продавцы мгновенно закрыли магазины. Кто был на втором этаже в районе туалета — побежали туда. Люди кричали, что надо бежать, мы и побежали. Эвакуацию объявили только тогда, когда людей в ТРЦ почти не осталось. До этого играла музыка, было не ясно, что что-то произошло», — поделилась она.
Еще одна девушка-очевидец отметила, чтобы были серьезные проблемы с эвакуацией. По словам Ирины, когда люди побежали к эскалатору, он уже не работал, и охранник никому не дал спуститься по нему. Целую толпу он отправил к эвакуационному выходу, который оказался закрыт.
«Затем мы побежали обратно к эскалатору и все же спустились по нему — охранника рядом уже не было. Меня до сих пор трясет от происходящего. Дочь держалась, когда мы были внутри, а потом уже, когда всё осознала, расплакалась», — сказала Ирина.
Другая женщина сообщила, что во время эвакуации в одном из кинозалов шел мультфильм. При этом дверь была так плотно закрыта, что дети не могли покинуть зал.
«Дверь открыл мужчина после того, как несколько раз с силой толкнул. Дети очень напуганы, плачут», — сообщила Анна.
Еще одна свидетельница рассказала, что в гипермаркете, который находится в ТЦ, люди не спешили убегать, а на улице некоторые продолжали спокойно стоять в очереди за шаурмой.
Стрелявших разыскивают
По данным регионального управления МВД, причиной стрельбы стал конфликт между посетителями. У одного из них был нож.
«В результате конфликта один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета, после чего посетители покинули торговый центр», — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Полиция ввела план «Перехват» для поиска и поимки стрелявших. Стражи порядка опровергли также появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в результате происшествия якобы есть пострадавшие и заложники.
Ситуация с закрытыми эвакуационными выходами и дверьми кинозала напоминает трагическую историю в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 25 марта 2018 года там произошел пожар, который унес жизни 60 человек, 41 из них — дети. При этом в здании оказались закрыты эвакуационный выход и двери кинотеатров, из-за чего многие не смогли покинуть ТЦ. После этой трагедии МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все ТЦ в России, и в каждом втором из них были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.