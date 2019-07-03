«Эвакуационный выход был закрыт»: очевидцы о стрельбе в тюменском ТЦ

В тюменском торговом центре «Кристалл» произошла стрельба. Очевидцы рассказали подробности об инциденте.

Эвакуация в ТЦ «Кристалл», расположенном на улице Менделеева, была проведена сегодня примерно в три часа дна, сообщает 72.ru. По словам очевидцев, стрельбу открыли неизвестные злоумышленники, которые после этого скрылись с места происшествия на двух автомобилях. Они попали в обзор камеры видеонаблюдения.

Свидетельница произошедшего Анна Видякина рассказала, что слышала три-четыре выстрела.

«Продавцы мгновенно закрыли магазины. Кто был на втором этаже в районе туалета — побежали туда. Люди кричали, что надо бежать, мы и побежали. Эвакуацию объявили только тогда, когда людей в ТРЦ почти не осталось. До этого играла музыка, было не ясно, что что-то произошло», — поделилась она.

Еще одна девушка-очевидец отметила, чтобы были серьезные проблемы с эвакуацией. По словам Ирины, когда люди побежали к эскалатору, он уже не работал, и охранник никому не дал спуститься по нему. Целую толпу он отправил к эвакуационному выходу, который оказался закрыт.

«Затем мы побежали обратно к эскалатору и все же спустились по нему — охранника рядом уже не было. Меня до сих пор трясет от происходящего. Дочь держалась, когда мы были внутри, а потом уже, когда всё осознала, расплакалась», — сказала Ирина.

Другая женщина сообщила, что во время эвакуации в одном из кинозалов шел мультфильм. При этом дверь была так плотно закрыта, что дети не могли покинуть зал.

«Дверь открыл мужчина после того, как несколько раз с силой толкнул. Дети очень напуганы, плачут», — сообщила Анна.

Еще одна свидетельница рассказала, что в гипермаркете, который находится в ТЦ, люди не спешили убегать, а на улице некоторые продолжали спокойно стоять в очереди за шаурмой.

Стрелявших разыскивают

По данным регионального управления МВД, причиной стрельбы стал конфликт между посетителями. У одного из них был нож.

«В результате конфликта один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета, после чего посетители покинули торговый центр», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Полиция ввела план «Перехват» для поиска и поимки стрелявших. Стражи порядка опровергли также появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в результате происшествия якобы есть пострадавшие и заложники.