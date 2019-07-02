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Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя 

Газета.Ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.
Как отмечается, сотрудники заподозрили одного покупателя в краже и вызвали охранника.
Охранник отвел мужчину в подсобку, где тот начал вести себя агрессивно. Между двумя людьми завязалась драка, в ходе которой покупатель перестал подавать признаки жизни.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался от удушения.
Уточняется, что правоохранительные органы возбудили в отношении охранника дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть".
На настоящий момент охранник находится под стражей.
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