Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии, сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.
"Данный 52-летний гражданин был посредником при подборе работы для других иностранцев на различных предприятиях и фирмах. С их помощью он создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финорганами. Дела в таких фирмах специально вели иностранцы, чтобы их впоследствии невозможно было найти налоговикам и полиции", — сказал Махала.
По словам Махалы, с таким количеством денежных средств ему и его коллегам пришлось столкнуться впервые.
"Чтобы при задержании и обыске жилья данного иностранца побыстрее пересчитать все банкноты, нам пришлось попросить в городском банке счетчик банкнот", — сказал Махала.
По словам представителя полиции, задержанному гражданину Украины грозит тюремное заключение сроком на 10 лет.
Последние новости
Лидеры G20 летели на саммит "Двадцатки", а прилетели на похороны Соловьев высмеял отказ грузинской певицы выступать в России Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
Комментарии3
Криминал , Федеральная налоговая служба , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иркутскую область ждет новое ЧП7
«Играет с огнем»: Трамп сделал заявление об Иране3
Разведка США вычислила проблему РФ с оружием207
Спрогнозированы последствия нападения США на Иран16
Что дал Трамп Польше против России79
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
01:34
Китайцы решили заработать на популярности Путина
Политика
01:23
Алибасов кинул Шепелева
Шоу-бизнес
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Украина поменяла план учений с американцами из-за РФ
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение