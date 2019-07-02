Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване

Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии , сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.

"Данный 52-летний гражданин был посредником при подборе работы для других иностранцев на различных предприятиях и фирмах. С их помощью он создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финорганами. Дела в таких фирмах специально вели иностранцы, чтобы их впоследствии невозможно было найти налоговикам и полиции", — сказал Махала.

По словам Махалы, с таким количеством денежных средств ему и его коллегам пришлось столкнуться впервые.

"Чтобы при задержании и обыске жилья данного иностранца побыстрее пересчитать все банкноты, нам пришлось попросить в городском банке счетчик банкнот", — сказал Махала.

По словам представителя полиции, задержанному гражданину Украины грозит тюремное заключение сроком на 10 лет.