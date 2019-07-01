Пенсионер-убийца: как москвич расправился с родственниками

64-летний москвич расправился со своей 71-летней сестрой и ее 48-летним сыном. По данным СК, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений. Известно, что незадолго до приезда полицейских соседи слышали из квартиры крики и шум. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

На западе Москвы задержан пенсионер, который подозревается в убийстве своей сестры и ее сына, с которыми он проживал в одной квартире. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

По данным ведомства, преступление было совершено 30 июня в доме, расположенном на Дачно-Мещерском проезде. Между 64-летним пенсионером, его 71-летней сестрой и ее 48-летним племянником произошел конфликт на почве неприязненных отношений, уточнили в СК.

В ходе ссоры пенсионер схватился за нож, нанес 3 колото-резанных ранений в грудь сестре и не менее 4 ударил ножом племянника.

Пострадавшие погибли на месте. Соседи услышали шум и вызвали полицейских. Злоумышленника вскоре задержали. В ходе следственных действий он дал показания и полностью признал свою вину.

«Сегодня следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Еще одна трагическая история произошла в Краснодарском крае вечером 16 июня. 34-летняя жительница станицы Переясловской готовила ужин, когда во двор дома зашел ее пьяный сожитель. Мужчина стал оскорблять женщину и в итоге ударил ее кулаком по голове. Та в свою очередь схватила нож и ударила оппонента в грудь. Супруг скончался на месте. Злоумышленницу задержали — ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Похожий инцидент 13 июня 2019 года произошел в городе Серпухове Московской области, где 32-летний мужчина до смерти избил свою 59-летнюю сожительницу. Тогда около 11.00 между ними произошел конфликт на почве ревности. Гражданский муж не выдержал и набросился на сожительницу, нанеся ей многочисленные удары руками. От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленника вскоре задержали — в ходе следственных мероприятий он признал свою вину.

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». «Для подозреваемого выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование убийства продолжается», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Трагедией завершился и конфликт между между 60-летним мужчиной из Якутии его с соседями по даче.

10 июня 2019 года пенсионер из-за личной неприязни застрелил 38-летнего мужчину, его беременную 39-летнюю супругу и 14-летнюю дочь. В больницу с огнестрельным ранением была также доставлена 64-летняя родственница потерпевших.

Сотрудники полиции и Росгвардии пытались задержать подозреваемого, однако тот забаррикадировался в одном из домов поселка. «Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством», — сообщали в пресс-службе МВД. В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что среди правоохранителей пострадавших нет.

Ранее ЧП произошло и в деревне Верхоуслино Кировской области. Там 10 декабря 2018 года 63-летний мужчина убил свою 66-летнюю сожительницу. Об этом сообщали пресс-службе в СУ СК РФ по Кировской области.

По данным ведомства, между местными жителями в ходе застолья произошла ссора.

В результате мужчина ударил женщину в грудь кухонным ножом — та скончалась на месте. После злоумышленник обмотал тело сожительницы проводом и вытащил в коридор.

Нападавшего вскоре задержали. Позже следствие выяснило, что он стал зачинщиком еще одного конфликта, произошедшего за три дня до убийства 66-летней женщины. Так, 7 декабря 2018 года между злоумышленником и его знакомым произошла ссора, в итоге первый ударил приятеля ножом по руке, а затем поленом по голове.

В итоге против жителя Верхоуслино возбудили два уголовных дела. В ходе расследования выяснилось, что мужчина мог не осознавать опасность своих действий. Его ждет принудительное лечение в стационаре.