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Черногория выдала России обвиняемого в хищении экс-главу банка «Тройка» 

ТАСС + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший председатель правления банка "Тройка" Сергей Ильин, обвиняемый в хищении 52,5 млн рублей, экстрадирован из Черногории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Из Черногории в Россию экстрадирован Сергей Ильин для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному")", — сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, Ильин в составе организованной группы подобрал не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность фиктивные организации. С 1 августа по 1 сентября 2009 года соучастники Ильина изготовили поддельные документы на получение фиктивными организациями в банке кредитов и передали их сотрудникам кредитного отдела. Обвиняемый одобрил выдачу кредитов, на основании заключенных кредитных договоров со счета банка "Тройка" на счета подконтрольных членам организованной группы организаций перечислены 52,5 млн рублей, которые были похищены.
Ильин скрылся от следствия, был заочно арестован и объявлен международный розыск. В октябре 2018 года он был задержан в Черногории.
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Комментарии3
Криминал , Происшествия , Сергей Ильин , Черногория
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