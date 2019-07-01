Контроль за лечением осуждённых от наркомании усилят

Порядок контроля за исполнением осуждёнными обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию разработают Минюст Минздрав . Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.

Прежде суд мог обязать осуждённого пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию, контролировать процесс выполнения этой обязанности должны были уголовно-исполнительные инспекции, а вот порядок ведения подобного надзора не был определён.

По данным ФСИН России, в 2017 году на учёте состояли 2028 осуждённых, обязанных пройти лечение от наркомании, а также реабилитацию. Принудительное лечение осуждённые проходят в лечебных учреждениях, при этом врачи сами определяют, нужна ли госпитализация.