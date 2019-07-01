В Хабаровске задержали «леди Коготок»

Вырывавшую ногти клиентам «леди Коготок» тихо арестовали в Хабаровске

Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу ставшую известной своей кровавой методикой лечения всей стране москвичку Елену Дзык. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», в социальных сетях свои более чем сомнительные методы она рекламировала под псевдонимом «леди Коготок».

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту агентства шокирующие подробности «лечения» Елены Дзык, у которой нет медицинского образования и соответствующих разрешений. «Леди Коготок» выдумала некую болезнь «гранулёму», которая возникает под ногтями на пальцах ног и, якобы, отравляет весь организм. С мифическим заболеванием Дзык боролась радикально, она просто вырывала ногти своим клиентам, превращая людей в инвалидов.

«Леди Коготок» гастролировала по просторам России , собирая своим кровавым «лечением» огромные суммы. За один вырванный ноготь она брала 10 тысяч рублей. Также организовывала тренинги, стоимость участия в которых доходила до 100 тысяч. Именно такой «семинар» в селе Бычиха в прошлом году дал повод следственному отделу по Хабаровскому району краевого СУ СКР ещё в ноябре прошлого года возбудить против Дзык уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Семинар Елена Дзык проводила в нашем селе в середине прошлого июля. Всё проходило тайно. Сняли частный дом на несколько дней. Никого из местных жителей не приглашали, участвовали приезжие люди. Что там творилось доподлинно не знаю, но говорят, устроили там какие-то кровавые эксперименты, — рассказала корреспонденту издания глава администрации села Бычиха Татьяна Челаева.

Решение о мере пресечение Елена Дзык суд принимал в закрытом для прессы режиме. Адвокат арестованной лжецелительницы на вопросы журналистов ответила молчанием. Следственный комитет также пока хранит молчание. Раз вопрос со взятием под стражу решал Центральный районный суд, а не Хабаровский районный, возможно, «леди Коготок» инкриминируют и более «серьёзные» статьи Уголовного кодекса.

— В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом расследование ведётся по месту совершения преступления, — рассказал первый заместитель прокурора Хабаровского района Владимир Усевич.

Сторонники Дзык уже начали в социальных сетях кампанию защиты своего «гуру». Уголовное преследование и негативные отзывы в СМИ о кровавой методе «леди Коготок» они объясняют происками конкурентов-завистников.