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Воры проникли в Банк России по веревке с соседней крыши 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в здание Центробанка пробрались воры. Они перелезли в кабинеты сотрудников по веревке с крыши соседнего здания, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент случился несколько дней назад. Злоумышленники попали в кабинеты главного эксперта ЦБ Татьяны Кравченко и замдиректора департамента корпоративных отношений Ольги Балимовой. Эти помещения находятся на девятом этаже. Воры взломали оконную раму, перерыли шкафы, тумбочки и сейфы и исчезли.
В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, но они зафиксировали только, как приоткрывается дверца шкафа.
Кравченко и Балимова утверждают, что ничего ценного не пропало.
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Криминал , Происшествия , Татьяна Кравченко , Центральный банк России , Москва
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