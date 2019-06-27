Задушил и закопал: страшная расправа над матерями-одиночками

Во Владимирской области найдены тела 16-летней и 26-летней матерей-одиночек. Обе девушки были закопаны на участке недалеко от городского кладбища. По информации правоохранителей, 21 июня они вышли из дома и отправились в клуб — с тех пор вестей от них не было. Позже удалось установить, что девушки сели в машину к знакомому и поехали кататься по городу. Впоследствии между мужчиной и ними произошел конфликт — разозлившись на пассажирок, мужчина отвез их в лес и задушил.

Мужчина, жестоко задушивший двух матерей-одиночек в лесу, задержан в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Изначально заявление в полицию подала мать одной из пропавших — по ее словам, 16-летняя дочь ушла вместе с 26-летней подругой в клуб еще 21 июня, однако домой так и не вернулась. По факту исчезновения девушек было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«С этого момента сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска УМВД проводили непрерывные мероприятия по розыску несовершеннолетней, отрабатывались различные версии события. По результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий 26 июня задержан 27-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

В процессе допроса задержанный признался следователям в причастности к преступлению. Так, согласно его показаниям, поздно вечером девушки вышли из клуба и сели к нему в машину — компания отправилась на ночную прогулку по городу.

Однако в процессе поездки между ними возник конфликт: водителя не устроило поведение разгоряченных алкоголем дам. «Мужчина проследовал за город в лесной массив, где совершил в отношении потерпевших убийство путем удушения», — сообщили в СК.

Впоследствии подозреваемый показал следователям место, где закопал тела — оба трупа были обнаружены на территории кладбища, расположенного в Введенском лесу. В настоящий момент проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, были ли девушки изнасилованы непосредственно перед убийством.

«Проверяется достоверность версии подозреваемого, в том числе, путем проведения криминалистических, биологических, медицинских и ряда других судебных экспертиз. Следователь СК России ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

В ходе расследования следователи выяснили, что у обеих погибших остались маленькие дети. Одной из них было 26 лет, она в одиночку воспитывала сына первоклассника. Вторая — несовершеннолетняя девушка 16 лет — также с помощью родителей растила годовалого ребенка.

Кроме того, по данным издания «Регион online», ранее несовершеннолетняя погибшая проходила потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по статье 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста». Отец ее ребенка был осужден — его приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы. Отмечается, что мужчина ранее уже был ранее судим за тяжкое преступление.

20 июня также стало известно, что суд Самары вынес решение в отношении местного жителя Николая Захарова , который ранее убил и изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, ребенок пропал вечером 20 июля 2018 года — девочка ушла гулять вместе со старшим братом, после чего внезапно пропала из его поля зрения. Найти ее удалось только на следующее утро — тело ребенка лежало в кустах на заброшенном стадионе. Согласно медицинскому освидетельствованию, она скончалась от удушения и травмы головы.

«Девочку изнасиловали, в том числе с использованием палки, и задушили», — цитирует сайт kp.ru источник, близкий к следствию.

По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Главным подозреваемым стал 23-летний житель соседнего дома Николай Захаров, который ранее был знаком с погибшей.

По версии следствия, в день убийства молодой человек в состоянии алкогольного опьянения гулял около дома девочки. Увидев ее, он завел разговор с ребенком, после чего предложил прогуляться до заброшенного стадиона.

«Захаров увел ребенка на территорию заброшенного стадиона, где совершил ее изнасилование, а затем, с целью скрыть данное преступление — убийство девочки. После этого злоумышленник спрятал тело ребенка под бытовым и строительным мусором и скрылся с места совершения преступления», — уточнили в СК.