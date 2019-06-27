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ФСБ поймала банду контрабандистов оружия с Украины и Литвы 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
ФСБ пресекла деятельность членов международной преступной группы, занимавшейся контрабандой оружия с Украины и Литвы. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.
Организатор и десять его сообщников были задержаны в Новом Уренгое. Чекисты изъяли у них 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, девять тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия.
Закрыты четыре подпольные мастерские по модернизации средств вооружения.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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Криминал , Оружие , Происшествия , ФСБ , Литва
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