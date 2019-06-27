ФСБ поймала банду контрабандистов оружия с Украины и Литвы

ФСБ пресекла деятельность членов международной преступной группы, занимавшейся контрабандой оружия с Украины Литвы . Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Организатор и десять его сообщников были задержаны в Новом Уренгое. Чекисты изъяли у них 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, девять тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия.

Закрыты четыре подпольные мастерские по модернизации средств вооружения.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.