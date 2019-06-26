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Полковник полиции подал в отставку из-за дела Голунова 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, в настоящий момент Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан. Кроме того, отмечается, что глава МВД Владимир Колокольцев не встречался с Петуховым, когда опрашивал оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
О том, что Колокольцев участвовал в опросе задержавших Голунова оперативников сообщалось 21 июня. Опрос был проведен 11 июня, до того как глава МВД объявил о прекращении дела в отношении журналиста. Беседу провели в здании столичного главка МВД на Петровке. На опрос также были вызваны представители руководства УВД по ЗАО и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.
Начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков вместе с генерал-майором полиции Юрием Девяткиным, руководившим управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, были уволены из органов внутренних дел по указу президента России Владимира Путина 13 июня. Об их увольнении перед главой государства ходатайствовал глава МВД.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , Игорь Петухов , Иван Голунов , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , МВД , Москва
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