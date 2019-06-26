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Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В суд поступило уголовное дело оперуполномоченного УФСБ Петербурга и области Ильи Кирсанова, обвиняемого в пытках предпринимателя Игоря Саликова. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «Фонтанка.ру».
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 («Превышение служебных полномочий с применением оружия с причинением тяжких последствий») УК РФ. В настоящее время Кирсанов находится под подпиской о невыезде.
О возбуждении уголовного дела сообщалось 30 августа 2018 года. По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
После инцидента бизнесмена госпитализировали, ему диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря. Свою вину он отрицает и считает, что обыск проводился по инициативе его бывшей жены, пытавшейся отсудить у него квартиры, и ее нового мужа. Последний все претензии опроверг.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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