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Неизвестные застрелили мужчину в центре Новосибирска 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина умер после получения нескольких огнестрельных ранений в Центральном районе Новосибирска, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду ТАСС в следственном управлении СК по региону.
Инцидент произошел 25 июня на одной из остановок общественного транспорта Новосибирска.
"По факту убийства мужчины в Центральном районе на улице Гоголя возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 ("Убийство" — прим. ТАСС), проводится расследование", — сказали в управлении, добавив, что убийство произошло в вечернее время.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина скончался от огнестрельных ранений, нанесенных группой неизвестных, подъехавших к остановке на автомобиле.
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Криминал , СКР , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
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