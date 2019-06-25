«Батюшку со свастикой» заподозрили в растлении малолетних

Белоруссии возбуждено новое уголовное дело в отношении священника из деревни Гатово (Минская область) Константина Бурыкина , более известного как батюшка со свастикой. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета республики Юлия Гончарова, пишет во вторник, 25 июня, TUT.BY.

По ее словам, речь идет о преступлении против половой неприкосновенности малолетнего.

«Какие-либо детали по этическим соображениям разглашаться не будут», — добавила собеседница издания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РБ («Насильственные действия сексуального характера»). Виновному может грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

Бурыкина задержали в 2016 году после того, как, по словам родственников, он «перешел кому-то дорогу» в возглавляемой им Белорусской федерации пауэрлифтинга (БФП). В ходе расследования всплыла информация о том, что священник хранил дома файлы с военной хроникой Третьего рейха, носил на руке (по другим данным, на груди) татуировку с символикой фашизма, а в его рабочем кабинете висела люстра в форме свастики.

В ходе допроса он рассказал, что в 2000 году был назначен духовным наставником российской неонацистской полувоенной организации «Русское национальное единство» (РНЕ), которая ставит своей целью восстановление исторической России — Великой, Малой и Белой Руси — как национального государства.

«Проводил с ними духовные беседы, встречи, крестил, венчал. (…) Ничего зазорного сразу не увидел, а потом мне показалось, что они стали деструктивными. (…) Мы с ними прекратили контакт», — вспоминал священник.

В результате в 2017 году Бурыкина признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и приговорили к трем годам тюрьмы.

Спустя два года, в апреле 2019-го, против арестанта было возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 211 УК РБ («Присвоение либо растрата»). Ему вменяют присвоение вверенных финансовых средств в крупном размере: по версии следствия, в 2014—2016 годах он, будучи замглавы БФП, потратил на личные нужды часть денег, предназначавшихся на командировки спортсменам. Ущерб оценили в 17,5 тысячи белорусских рублей (около 538 тысяч рублей), заключенному грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что сана священнослужитель лишен не был — его лишь временно отстранили от служения.