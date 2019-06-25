Смертельная газировка: в Москве задержан серийный отравитель

В столице полицейские задержали вероятного серийного грабителя, который перед тем, как обворовать своих жертв, предлагал им выпить отравленный напиток, сообщает АГН «Москва». Правоохранители подсчитывают количество пострадавших от рук мужчины, СМИ уверяют, что их более 20.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах . Отмечается, что подозреваемого задержали в Басманном районе.

«Сейчас в его квартире, которая также расположена в Басманном районе, проходит обыск, изъяты свертки с белым порошком», — сообщает источник агентства.

Полицейские ещё не определились с точным количеством жертв предполагаемого преступника. Однако ранее издание The Village сообщило , что от рук отравителя пострадали 24 человека. Одной из них стала фоторедактор редакции Людмила Чижова.

По словам девушки, инцидент произошёл 7 июня на Чистых прудах. К большой компании друзей незаметно присоединился никому не знакомый молодой человек, который представился Мурадом. В какой-то момент он угостил журналистку «Фантой», после чего Чижова потеряла сознание и упала. Преступник в это время обчистил карманы девушки, положил всё ценное в свой рюкзак, а остальных попытался убедил, что вещи журналистки взял, чтобы их никто не украл. Мужчины не поверили, скрутили отравителя и вызвали полицию. Позже оказалось, что за час до произошедшего таким же способом был отравлен ещё один парень, который в результате лишился телефона, паспорта и банковской карты. Отмечается, что в этом случае грабитель действовал вместе с сообщником. Издание уверяет, что от рук отравителя пострадали в общей сложности 24 человека.

Примечательно, что по данным The Village, после задержания на «Мурада» было заведено уголовное дело о краже, и он был отпущен полицейскими под подписку о невыезде.

Отравленный напиток вызвал тяжёлые последствия у пострадавших. В частности, Чижова после инцидента пролежала три дня в искусственной коме с подключением аппарата искусственной вентиляции лёгких. Другие жертвы пожаловались на появление суицидальных мыслей, обмороков и анемии.