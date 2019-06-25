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Раскрыта переписка сестер Хачатурян перед убийством отца 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна, обсуждала предстоящее нападение за месяц до его наступления. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на племянника покойного Хачатуряна.
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Мужчина по имени Арсен предоставил следствию личную переписку в соцсети, в которой одна из сестер якобы обсуждает со знакомым предстоящее преступление.
Помимо текстовой переписки, в диалоге есть аудиофайлы, благодаря которым родные опознали голос девушки. Ее собеседник предпочитал молчать из страха разоблачения.
В чате девушка говорит о грядущих изменениях в жизни, после которых все наладится, и отец с братьями больше не смогут лезть в ее жизнь.
Девушка добавила, что никто не знает, через что ей пришлось пройти.
Ранее лидер группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку троих сестер Хачатурян, заявив, что их случай подтверждает неспособность судебной системы защитить жертв семейного насилия.
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Криминал , Происшествия
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