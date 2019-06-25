СМИ: Заведующая детским садом в Уфе запугивала сотрудников увольнениями и забирала их премии

Заведующая одним из детских садов в Уфе запугивала расправой и увольнениями своих сотрудников. Работникам приходилось отдавать ей премии, заработанные честным трудом. Таким образом женщина получила 425 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению. Об этом сообщило ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном Следственном комитете

Против 43-летней экс-заведующей детского сада Калининского района города Уфы возбудили 13 уголовных дел. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, с ноября 2017 по декабрь 2018 года подозреваемая терроризировала работников детского сада, вынуждая отдавать ей части полученных премий. За этот период она получила более 425 тысяч рублей, которые потратила по своему личному усмотрению.