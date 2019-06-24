Не хотел учиться: как забайкалец мухобойкой убил пасынка

Житель Забайкалья насмерть избил малолетнего пасынка мухобойкой за отказ учиться читать. Кроме того, пьяный мужчина несколько раз швырнул ребенка на пол — от полученных травм мальчик скончался на месте. Как удалось установить следствию, ранее злоумышленник регулярно избивал свою сожительницу: после семейных скандалов женщина ходила с побоями от кулаков, ремня или сапог. Кроме того, мужчина обвиняется в кражах. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Житель города Балея в Забайкальском крае убил пятилетнего пасынка мухобойкой за то, что тот откался учиться читать. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в вечер убийства мужчина остался вдвоем с пасынком. Выпив бутылку водки, он решил заняться его воспитанием и предложил ребенку научиться читать.

«Когда ребенок отказался учиться, злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого обвиняемый трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол», — отметили в ведомстве.

Полученные мальчиком травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался на месте. Вернувшаяся с работы мать хотела обратиться за помощью, однако убийца не дал ей вызвать медиков и полицию.

В ходе расследования инцидента правоохранителям также удалось установить, что мужчина регулярно избивал свою сожительницу с 2017 по 2018 год. В частности у следователей есть доказательства по четырем случаям, когда обвиняемый избивал женщину руками, ремнем и сапогами по голове и телу.

Также доказано, что мужчина не только занимался домашней тиранией, но и регулярно совершал налеты на квартиры местных жителей. Так, в сентябре 2017 года обвиняемый украл из квартиры знакомой телевизор, деньги, а также другие вещи на общую сумму около 10 тыс. рублей. Далее, буквально через несколько месяцев — в феврале 2018 года — из другой квартиры он вынес перфоратор, а в августе того же года — электроинструмент и другие вещи из квартиры еще одной местной жительницы на сумму около 5 тыс. рублей.

В результате мужчине было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных сразу несколькими статьям УК РФ — статьей 105 «Убийство малолетнего», статьей 117 «Истязание», а также статьей 158 «Совершение трех краж, в том числе с причинением значительного ущерба потерпевшим и незаконным проникновением в жилище».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд. Как отмечают силовики, мужчине грозит пожизненное заключение, так как ранее он пять раз привлекался к уголовной ответственности.

«В ходе предварительного следствия выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В этой связи следователем направлены представления в органы профилактики для их устранения», — заключили в ведомстве.

Ранее, 13 июня текущего года, в Тольятти также был задержан сотрудник частной охранной организации (ЧОП), жестоко расправившийся с двухлетней падчерицей. Об этом сообщили в управление Следственного комитета по Самарской области.

«По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в квартире по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения», — заявили в ведомстве.

Позже тело ребенка обнаружила мать, которая вернулась с работы поздно вечером. Напуганная женщина срочно вызвала врачей, однако спасти девочку не удалось — она скончалась от обширной травмы головы.

«Когда приехали представители ритуальных служб, голова ее была как месиво. Дома никого не было. По словам соседей, отчим ребенка — наркоман», — рассказали очевидцы в соцсетях, передает сайт kp.ru.

Соседи семьи также отметили, что мать девочки злоупотребляла алкоголем. Тем не менее это не помешало паре завести еще одного ребенка — менее года назад у них родился сын. В целом семья вела асоциальный образ жизни и ни с кем не общалась.

В результате оперативной работы следователей отчима-убийцу удалось задержать в тот же день. В ходе допросов мужчина полностью признал вину, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Позже он был заключен под стражу.

В начале мая еще одна двухлетняя девочка погибла в Омске от рук невменяемой матери. По данным регионального Следственного комитета, дочь вывела из себя 28-летнюю женщину, рассыпав на полу крошки от хлеба.

Как удалось установить правоохранителям, в вечер убийства женщина вместе с детьми находилась в квартире сожителя. В определенный момент она заметила, что ее ребенок неаккуратно ест булочку и рассыпает крошки на пол.

Разозлившись на дочку, она посадила ее на колени и стала со злостью запихивать корки хлеба ей в рот. В результате малышка перестала дышать и скончалась.

Изначально женщина отказалась признаваться в убийстве дочери и попыталась переложить вину на своего сожителя. По ее версии, мужчина убил девочку, после чего избавился от тела со словами:

«Да ничего страшного».

Ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова мужчина уже не мог — 19 мая он скончался от алкогольной интоксикации. Позже в ходе допросов женщина призналась, что самостоятельно убила дочь, а сожитель просто помог ей спрятать тело. В настоящий момент мать-убийца задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».