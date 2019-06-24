Серийного убийцу приговорили к семи пожизненным срокам

На Кипре 35-летнего военного приговорили к семи пожизненным срокам заключения. Об этом сообщает "Филелефтерос".

Как отмечается, он убил пять женщин и двоих детей, в результате чего получил по одному пожизненному сроку за каждую жертву.

Уточняется, что данное судебное разбирательство завершилось всего лишь за одно заседание.

Обвиняемый признал свою вину и извинился перед семьями жертв.

Подчеркивается, что в истории Кипра это первый случай серийных убийств на Кипре.

Ранее сообщалось, что убивший почти сто человек медбрат получил пожизненное.