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Серийного убийцу приговорили к семи пожизненным срокам 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
На Кипре 35-летнего военного приговорили к семи пожизненным срокам заключения. Об этом сообщает "Филелефтерос".
Как отмечается, он убил пять женщин и двоих детей, в результате чего получил по одному пожизненному сроку за каждую жертву.
Уточняется, что данное судебное разбирательство завершилось всего лишь за одно заседание.
Обвиняемый признал свою вину и извинился перед семьями жертв.
Подчеркивается, что в истории Кипра это первый случай серийных убийств на Кипре.
Ранее сообщалось, что убивший почти сто человек медбрат получил пожизненное.
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Криминал , Происшествия , Кипр
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