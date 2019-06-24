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Рецидивист украл у москвички волосы на полмиллиона 

Вести.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: EPA
Московские полицейские задержали и арестовали 31-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в разбойном нападении на 26-летнюю москвичку.
Ранее потерпевшая сообщила полицейским, что разместила в Интернете объявление о продаже волос. Через несколько дней ей позвонил неизвестный, и они договорились встретиться.
Потенциальный "покупатель" пришел в квартиру девушки и достал предмет, похожий на пистолет. Угрожая им, злоумышленник забрал коробку с волосами и скрылся.
Ущерб потерпевшая оценила в 450 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте столичного полицейского главка.
Полицейским потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на след злоумышленника. В итоге подозреваемый в краже волос был задержан в Воронежской области.
Выяснилось, что ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина волосы уже продал, а вырученными за них деньгами "распорядился по своему усмотрению".
Судить злоумышленника будут по статье УК РФ "Разбой", максимальный срок лишения свободы по которой может составлять до 15 лет.
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