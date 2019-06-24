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Стали известны подробности убийства россиянки и ее детей в США 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские нью-йоркского штата Статен-Айленд предъявили обвинение в убийстве служащему ВВС США Шону Уолкеру, сообщает New York Post. Правоохранители полагают, что он до смерти избил свою сожительницу россиянку Аллу Аушеву и утопил двух её детей.
Трагедия разыгралась утром 22 июня. На пульт оператора 911 поступил звонок о возгорании в жилом доме. Пожарные Нью-Йорка быстро справились с огнём. Полицейские зайдя внутрь обнаружили в одной из комнат тела 37-летней женщины, а также двух детей 2-х и 3-х летнего возраста. Погибшей оказалась Алла Аушева: эксперты выяснили, что перед смертью погибшую сильно избили. Гибель детей женщины, по информации издания, наступила в связи с утоплением.
Главный подозреваемый в тройном убийстве — сожитель Аушевой американский военный Шон Уолкер. 36-летнего мужчину полицейские задержали в этот же день, когда он шёл по шоссе с мобильным телефоном в руках и удостоверением личности погибшей женщины. Выяснилось, что Уолкер ранее уже проходил по делу о домашнем насилии: в декабре он ударил Аушеву, заподозрив её в измене. В результате мужчина был отправлен на психиатрическое освидетельствование.
«Мы находимся на ранней стадии расследования, которое сейчас продолжается. Медицинский эксперт установит причину смерти, однако мы рассматриваем это как дело об убийстве», — цитирует издание слова представителя местной полиции.
Правоохранители предъявили Уолкеру обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием.
Известно, что россиянка Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею. В 2012 году она получила американское гражданство. Женщина служила в ВВС Национальной гвардии США.
Комментарии22
Криминал , Происшествия , США , Нью-Йорк , Статен-Айленд
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