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Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 18 минут назад
Фото: facebook
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого ранее избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Гайструк сообщил в Facebook, что в воскресенье, 23 июня, умер «пылкий патриот Украины» Александр Комарницкий.
«Полиция побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел», — добавил он.
Сообщается также, что партия «Гражданская позиция» требует жесткого и неотвратимого наказания, а также увольнения руководства областной Нацполиции.
Ранее Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника Комарницкого, который отказался быть понятым при изъятии оружия у некого задержанного, передает РИА «Новости».
До этого полицейский в Конотопе на служебном авто сбил ребенка, а в Переяславе-Хмельницком двое пьяных украинских правоохранителей застрелили пятилетнего мальчика.
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Комментарии2
Криминал , Происшествия , Александр Комарницкий , Анатолий Гриценко , РИА Новости
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