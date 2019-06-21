Экс-мэр Чебоксар получила пять лет за растрату и злоупотребления

Ленинский районный суд Чебоксар назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима экс-мэру города Ирине Клементьевой за преступления с ущербом на 20 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"Признана виновной в совершении преступлений… "растрата, совершенная с использованием служебного положения, в том числе: в крупном и особо крупном размерах — всего 3 эпизода", "злоупотребление полномочиями — 2 эпизода", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011-2017 годы, являясь гендиректором ОАО "СК "Чувашия-Мед", Клементьева совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением имущества. Клементьева безвозмездно передала медицинской организации, учредителем которой являлся ее муж, предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медоборудование по явно заниженной стоимости. Также она оплатила за счет средств возглавляемой ею организации свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.

Как полагает следствие, совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 миллионов рублей. Было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также приняты меры по возмещению ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на деньги, три квартиры городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка.

"Приговором суда Клементьевой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — добавляется в сообщении.

Клементьева была избрана главой Чебоксар в ноябре 2016 года, в июне 2017 года ее полномочия были досрочно прекращены.