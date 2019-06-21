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Экс-главу Раменского района снова арестовали 

Рамблер + ещё 20 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал экс-главу Раменского городского округа Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве коллеги, замглавы общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщает агентство "Москва".
Суд арестовал Кулакова до 7 июля, при этом следствие ходатайствовало об аресте до 19 июля.
Мосгорсуд ранее отменил постановление Бабушкинского суда об аресте Кулакова по 7 июля и отправил дело об избрании меры пресечения на новое рассмотрение в ином судебном составе, при этом установив ему срок содержания под стражей до 24 июня.
29 мая главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой. Тело 39-летней Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе. Женщина была задушена. Известно, что Кулаков и Исаенкова с 2012 года состояли в близких отношениях. В день задержания Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Комментарии
Криминал , Происшествия , Андрей Кулаков , Мосгорсуд , Москва , Московская область
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