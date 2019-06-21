Экс-главу Раменского района снова арестовали

Суд арестовал Кулакова до 7 июля, при этом следствие ходатайствовало об аресте до 19 июля.

Мосгорсуд ранее отменил постановление Бабушкинского суда об аресте Кулакова по 7 июля и отправил дело об избрании меры пресечения на новое рассмотрение в ином судебном составе, при этом установив ему срок содержания под стражей до 24 июня.

29 мая главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве заместителя главы общественной палаты района Евгении Исаенковой. Тело 39-летней Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе. Женщина была задушена. Известно, что Кулаков и Исаенкова с 2012 года состояли в близких отношениях. В день задержания Кулаков досрочно покинул должность главы Раменского района. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».