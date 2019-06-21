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Следователь подорвался на бомбе возле своего дома 

Рамблер + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Ингушетии следователь по особо важным делам подорвался на бомбе, сообщается на сайте СК РФ.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование)», — говорится в сообщении СК РФ.
Взрывное устройство сработало утром 21 июня, когда следователь выходил из своего домовладения. Бомба была прикреплена к входной калитке. Следователь госпитализирован.
Расследованием покушения займется Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«В числе версий совершенного преступления рассматривается и версия, связанная со служебной деятельностью следователя», — сообщили в СК.
Криминал , Происшествия , СКР , Республика Ингушетия
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