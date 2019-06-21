Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району ингушского управления СК подорвался на бомбе. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В связи с произошедшим, возбуждено уголовное дело по статье 595 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование») УК РФ

По данным следствия, инцидент произошел 21 июня в городе Малгобеке. Когда следователь выходил со двора своего дома, внезапно сработало взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке. В результате пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. При осмотре места взрыва были обнаружены фрагменты бомбы и металлической проволоки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной покушения стала служебная деятельность следователя.