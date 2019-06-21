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Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома 

Lenta.ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району ингушского управления СК подорвался на бомбе. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
В связи с произошедшим, возбуждено уголовное дело по статье 595 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование») УК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел 21 июня в городе Малгобеке. Когда следователь выходил со двора своего дома, внезапно сработало взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке. В результате пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. При осмотре места взрыва были обнаружены фрагменты бомбы и металлической проволоки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной покушения стала служебная деятельность следователя.
8 февраля сообщалось, что во время учений Росгвардии рядом с городом Новоульяновск от взрыва гранаты пострадали двое бойцов ОМОНа. Ранения получили 25-летний гвардеец и его 49-летний инструктор — заместитель руководителя отряда
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , СКР
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